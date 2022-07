Pokale und zahlreiche Sachpreise halten (von links) Center-Managerin Claudia Otting, Adolf Nee von der Verkehrswacht Aschendorf-Hümmling und Verkehrssicherheitsberater Gerd Müßing für die Gewinner bereit. FOTO: Anna Kröger up-down up-down Sattelfest durch den Verkehr Aktion „Kids and Bikes“ in Papenburg Von Anna Kröger | 17.06.2013, 16:45 Uhr

Kinder und Eltern für die Sicherheit im Straßenverkehr sensibilisieren – dieses Ziel haben sich die Organisatoren der Aktion „Kids and Bikes – Macht Kinder fit für den Straßenverkehr“ auf die Fahnen geschrieben. Am Samstag, 22. Juni, geht die Veranstaltung, die vor dem Parkhaus des Papenburger Ems-Centers durchgeführt wird, in die achte Runde.