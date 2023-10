Der Personalausschuss der lutherischen Landeskirche hat die 55-jährige Theologin laut einer Pressemitteilung des Kirchenkreises Emsland-Bentheim zur Nachfolgerin von Dr. Detlef Klahr gewählt, der Ende August in den Ruhestand gegangen ist.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Sabine Schiermeyer im Bischofsrat. Erstmalig wird der Bischofsrat der hannoverschen Landeskirche mit vier Frauen und zwei Männern besetzt sein“, wird Landesbischof Ralf Meister in der Mitteilung zitiert. Schiermeyer überzeuge durch ihre „positive, geistlich orientierte Ausstrahlung, ihre theologische Kompetenz und ihren klaren Leitungsstil“.

Schiermeyer stammt aus Ostercappeln bei Osnabrück

Sabine Schiermeyer ist in Ostercappeln bei Osnabrück geboren und hat in Bad Essen ihr Abitur gemacht. Sie studierte Evangelische Theologie in Münster und Göttingen. Das Vikariat, den Vorbereitungsdienst für künftige Pastorinnen und Pastoren, absolvierte sie in Fallersleben und im Predigerseminar Hildesheim. 1997 wurde sie in Rhode (Kirchenkreis Wolfsburg) zur Pastorin ordiniert und übernahm dort auch ihre erste Pfarrstelle. 2002 wechselte sie in die Kirchengemeinde Fallersleben.

Nach einer Elternzeit arbeitete sie als Pastorin zunächst in Osnabrück und danach in Banteln (Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld). Von 2014 bis 2021 war Schiermeyer Pastorin in Rinteln. Die Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Stolzenau-Loccum wählte sie im Februar 2021 zur neuen Superintendentin. Sie übernahm die Leitung des Kirchenkreises im September 2021.

Autorin und Sprecherin von Andachten im NDR-Hörfunk

Schiermeyer hat eine Reihe von Fortbildungen im Bereich Liturgie und Predigtlehre sowie Führung und Leitung absolviert und ist als Autorin und Sprecherin von Andachten im NDR-Hörfunk tätig. Sie ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Die neue Regionalbischöfin tritt ihr neues Amt im Sprengel Ostfriesland-Ems voraussichtlich am 1. Februar 2024 an.