Die Braderie gehört seit vielen Jahren zu den am besten besuchten Veranstaltungen am Obenende. Dann kam die Corona-Pause. Nun soll es eine Neuauflage geben. FOTO: Förderkreis Obenende (Archiv) Kombination mit Julimarkt Rückkehr der Braderie in Papenburg mit einigen Neuerungen Von Iris Kroehnert | 12.05.2022, 12:26 Uhr

Ausgesprochen zuversichtlich zeigen sich Astrid Schumacher und Alois Hockmann vom Förderkreis Obenende, dass es in diesem Jahr am letzten Juli-Wochenende wieder eine Braderie gibt. Die letzte Veranstaltung dieser Art fand 2019 in Papenburg statt. Nach der Corona-Pause soll nun wieder durchgestartet werden. Die Zeichen stehen gut.