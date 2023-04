Gerhard Engeln und Bernhard Lüken singen seit 60 Jahren im Männergesangverein (MGV) Aschendorfermoor. Foto: Kim Goldenstein up-down up-down Gerhard Engeln und Bernhard Lüken Rom, Israel und Billy Mo: Das alles haben zwei Papenburger Sänger erlebt Von Kim Goldenstein | 11.04.2023, 17:34 Uhr

Gerhard Engeln und Bernhard Lüken singen seit 60 Jahren im Männergesangverein (MGV) Aschendorfermoor. Das haben sie in dieser Zeit erlebt und so ist es ihnen in 1970er Jahren mit Schlagersänger Billy Mo ergangen.