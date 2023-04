Der Burenweg ist seit Tagen bereits wegen Baumpflegearbeiten gesperrt. Foto: Gerd Schade up-down up-down Auch Schulzufahrt und Parkplatz betroffen Rollsplitt: Hier bessert Papenburg ab nächsten Montag Straßen aus Von Gerd Schade | 15.04.2023, 13:30 Uhr

Verkehrsteilnehmer in Papenburg müssen in der kommenden Woche an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet mit Behinderungen rechnen. Auf mehreren Straßen stehen Arbeiten an.