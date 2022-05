Bis an den Fahrbahnrand der Friederikenstraße reicht die Baustellen-Absperrung nach dem Wasserrohrbruch. FOTO: Gerd Schade Mehrere Haushalte ohne Wasser Rohrbruch in Papenburg: Nicht der erste an dieser Straße und | 26.05.2022, 15:01 Uhr | Update vor 2 Std. | Von Gerd Schade Thomas Pertz | 26.05.2022, 15:01 Uhr | Update vor 2 Std. | 1 Leserkommentar

Wegen eines Wasserrohrbruchs am Donnerstag in der Friederikenstraße in Papenburg waren vorübergehend mehrere Haushalte in diesem Bereich ohne Wasserversorgung. Es war nicht der erste Bruch an der Straße.