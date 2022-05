FOTO: Leserfoto An der Friederikenstraße Rohrbruch in Papenburg: Mehrere Haushalte ohne Wasser Von Thomas Pertz | 26.05.2022, 15:01 Uhr

Wegen eines Wasserrohrbruchs am Sonntag in der Friederikenstraße in Papenburg sind derzeit mehrere Haushalte in diesem Bereich ohne Wasserversorgung.