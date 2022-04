Für Erich Penon ist die Situation ein sicheres Indiz dafür, dass „gesetzgeberische Planwirtschaft nicht immer etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat“. Der Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) ist mit der Bezirksstelle in Aurich für die Mediziner in Ostfriesland und dem nördlichen Emsland zuständig. Nach den gesetzlichen Vorgaben und in Abstimmung mit den Krankenkassen werden von der KVN die Bedarfspläne für Ärzte aufgestellt. Die Grundzüge stellte Penon im Papenburger Jugend-, Sozial- und Sportausschuss vor.

Der Planungsbereich Papenburg umfasst die Stadt sowie die Kommunen Sögel, Werlte, Nordhümmling, Dörpen und Rhede mit rund 101000 Einwohnern. Lathen ist dem Bereich Meppen zugeordnet.

Bei der Berechnung des Versorgungsgrades mit Ärzten wird davon ausgegangen, dass für 1671 Einwohner ein Hausarzt zur Verfügung steht (100 Prozent). Im Bereich Papenburg fehlen etwa acht Ärzte. Deshalb der Wert von 95,7 Prozent.

Von einer Unterversorgung (bei Hausärzten unter 75 Prozent) kann laut Penon zwar zurzeit keine Rede sein, für die Zukunft sehe es jedoch düsterer aus. Ein Ärztemangel sei nur noch eine Frage der Zeit. Zwei Punkte seien dafür verantwortlich. Die Überalterung der Ärzteschaft und die mangelnde Bereitschaft junger Mediziner, eine eigene Praxis zu eröffnen oder eine bestehende zu übernehmen. Dies sei besonders auf dem Land ein Problem. Nach Angaben Penons sind die allermeisten Ärzte im Bereich Papenburg zwischen 50 und 64 Jahre alt. Nur zwei sind unter 39, zwei aber schon älter als 70 Jahre. „Die wollen zwar gerne aufhören, finden aber keinen Nachfolger“, so der KVN-Geschäftsführer. Früher hätten Ärzte ihre Praxis zu einem guten Preis verkaufen können, heute sei das kaum mehr möglich. Penon: „Es gibt sogar Fälle, dass Praxen verschenkt werden sollten, sich aber trotzdem kein Abnehmer fand.“

Der Grund: Junge Mediziner schrecken vor den langen Arbeitszeiten und den zahlreichen Bereitschaftsdiensten auch am Wochenende zurück. Außerdem bergen die festgelegten Budgets bei den Behandlungskosten das Risiko von Regressforderungen seitens der Krankenkassen. Dabei können fünf- bis sechsstellige Summen zusammenkommen. „Das will sich doch keiner antun“, so Penon. Zumal der Arzt, wenn er ein Medikament verschreibe, nicht einmal den genauen Preis wisse. Der werde in geheimen Rabattverhandlungen zwischen Kassen und Pharmaindustrie festgelegt. Der Arzt könne also gar nicht einschätzen, ob und wie weit er sein Budget schon überschritten habe: „Wir von der KVN fordern deshalb schon lange, die Ärzte dem Regressrisiko nicht länger auszusetzen“, so Penon. Die erbrachten ärztlichen Leistungen müssten in voller Höhe bezahlt werden.

Die Möglichkeiten der Kommunen, dem sich abzeichnenden Ärztemangel vor allem auf dem Land zu begegnen, sind laut Penon eher bescheiden. Finanzielle Anreize, gute Schulen und Kindergärten sowie ein ansprechendes kulturelles Angebot seien hilfreich, aber sicher keine Erfolgsgarantie.