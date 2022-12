Die Trasse der neuen Rheiderlandstraße wird von Archäologen und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst überprüft. Archivfoto: Hermann Hinrichs up-down up-down Erkundung neuer Trasse in Papenburg Verlegung der Rheiderlandstraße: Verdacht auf Kampfmittel noch nicht geklärt Von Anna Niere | 14.12.2022, 17:10 Uhr

Die Rheiderlandstraße in Papenburg soll verlegt werden. Bei Erkundungsarbeiten auf der geplanten Trasse wurde in der vergangenen Woche ein Verdachtsfall auf Kampfmittel entdeckt. Nach gut einer Woche laufen die Untersuchungen weiter - bisher ohne Ergebnis. Was bedeutet das für die Baustelle?