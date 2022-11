Auch die Papenburger Feuerwehr ist im Einsatz. Symbolfoto: Gerd Schade up-down up-down „Unklare Rauchentwicklung“ Rettungseinsatz in Haus an der Friederikenstraße in Papenburg Von Gerd Schade | 02.11.2022, 14:56 Uhr

In einem Haus an der Friederikenstraße in Papenburg lief am Mittag ein Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein Teil der Straße war zeitweise gesperrt.