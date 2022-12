Im Rathaus der Stadt Papenburg wurde nach Ansicht des eigenen Rechnungsprüfungsamtes nicht immer sorgsam mit dem Geld umgegangen. Foto: Judith Bootsmann up-down up-down Abschiedsgeschenk, Konzert, Vergaben Rechnungsprüfer listen Mängel der Papenburger Verwaltung auf Von Gerd Schade | 22.12.2022, 11:57 Uhr

Abschiedsgeschenk für den Ex-Bürgermeister, ein teures, aber schwach besuchtes Konzert, Vergabe-Prozedere und zunehmende Aufträge an externe Dienstleister mit Gesamtkosten in Millionenhöhe: Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Papenburg liest der Verwaltung in seinem Bericht für 2021 teilweise gehörig die Leviten.