Auf Anfrage unserer Zeitung sprach der CDU-Politiker davon, dass „es uns sehr freut, wenn die Fördergesellschaft Papenburg gerne als Ausrichter sehen würde.“ Es sei in der Tat so, dass eine Finanzierung von 50 Prozent der geplanten Investitionen in Höhe von 9,6 Millionen Euro durch Fördergelder eine „schwere Aufgabe wird, aber wir arbeiten in alle Richtungen derzeit sehr intensiv daran, diese Förderzusagen aus Hannover zu erhalten.“ Für ihn stehe, wie bereits mehrfach erklärt, fest, dass eine Landesgartenschau in der Kanalstadt nur durchgeführt werde, wenn „wir diese entsprechende Hilfe aus Hannover bekommen“. Aus seiner Sicht sei es sinnvoll, die Ergebnisse der laufenden Gespräche abzuwarten.