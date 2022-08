Die Rockband „H-Blockx“ ist vergangenen Donnerstag im Stadtpark in Papenburg aufgetreten. FOTO: Dagmar Gnoth up-down up-down Am Samstag Open-Air im Stadtpark Auf „H-Blockx“-Konzert folgt in Papenburg die Rammstein-Coverband „Völkerball“ Von Britta Kothe | 12.08.2022, 16:13 Uhr

Nach dem Konzert der Rockband „H-Blockx“ am vergangenen Donnerstag, steht am Samstag, 13. August, das nächste Konzert im Papenburger Stadtpark an: Die Band „Völkerball – A Tribute To Rammstein“ wird dort mit ihrer Show mit Pyrotechnik auftreten. Hier gibt es noch Karten.