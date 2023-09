Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.15 Uhr: Eine 55-Jährige war in ihrem Nissan auf der Straße „Gasthauskanal“ in Richtung „Hauptkanal“ unterwegs. Als sie nach rechts in die Straße „Wiek rechts“ abbog, übersah sie eine 21-jährige Radfahrerin.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin schwer verletzt, die Autofahrerin blieb unverletzt