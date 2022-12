Zwei Wochen nach seinem Sturz in den Mittelkanal ist ein 28-jähriger Fahrradfahrer im Marien-Hospital verstorben. Foto: Christian Belling up-down up-down Vermutlich gesundheitliche Probleme Radfahrer verstirbt zwei Wochen nach Sturz in Kanal in Papenburg Von Christian Belling | 01.12.2022, 12:15 Uhr

Am Abend des 15. November stürzte in Papenburg ein 28-jähriger Fahrradfahrer in den Mittelkanal. Am Montag, 28. November, verstarb der Mann im Marien-Hospital.