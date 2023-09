Der Christopher Street Day (CSD) ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag der Homo-, Bisexuellen und Transidenten sowie der Transgender. Der CSD ist eine Demonstration und Feier gegen Diskriminierung und für Gleichstellung, Akzeptanz und Toleranz.

Den Ursprung hat der Christopher Street Day in einer gewalttätigen Razzia der Polizei in einer Bar in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969. Die queeren Menschen in der Bar stellten sich damals der Polizeigewalt entgegen und wurden damit zum ersten bekannten Beispiel eines Aufstands gegen Queerfeindlichkeit. Seither finden jährlich weltweit Umzüge und Demos statt. In Deutschland sind vor allem die Veranstaltungen in Köln und Berlin bekannt.