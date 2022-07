„Wir werden mit einigen Verstärkungen im Einsatz sein“, sagt der Beamte. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt: Deutsche Siege werden auf den Straßen gefeiert. „Die Leute wollen sehen und geshen werden“, so Memering. „Solange keine Straftaten begangen werden oder Gefahr für die Verkehrsteilnehmer besteht, werden wir das auch dulden“, verspricht er. Auch wenn die Freudenfeiern anstrengend für die Diensthabenden seien, hofft er, dass die DFB-Auswahl möglichst viele Spiele – am besten bis ins Finale – bestreitet: „Denn auch hier bei der Polizei gibt es viele Fußballfans.“

„Stadion-Feeling“ auf dem Marktplatz in Sögel angekündigt. Dort beginnt jeweils eine Stunde vor dem Anpfiff die Übertragung. Zum deutschen EM-Auftakt will die Kolpingkapelle Sögel die Nationalhymne vor Ort spielen. Moderiert wird die Veranstaltung des Förderkreises Fußball von Sigiltra Sögel und der Sögel Marketing GmbH von Karnevalspräsident Stephan Schmees. Neben mehreren Preisen beim Tippspiel stellt die Gemeinde auch ein „Blauschaf“ zur Verfügung.

Auch am Hauptkanal heißt es morgen : Daumen drücken für Deutschland. „Wir haben eine Bühne aufgebaut, damit keiner auf dem Stadtfest das Spiel verpasst“, sagt Ralf Plock von der Werbegruppe Stadtmitte. Daran, dass ein Sieg der Portugiesen die Stimmung auf dem Fest verhagelt, glaubt er nicht: „Deutschland gewinnt mit 2:1.“ Sitzplätze für die Partie können noch bei ihm reserviert werden. Eine weitere Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen, bietet das Kino einige Meter weiter. Dort soll die DFB-Auswahl in brillanter Bild- und Tonqualität auflaufen, verspricht Astrid Muckli.

Auch heute während des Eröffnungsspiels zwischen Gastgeber Polen und Griechenland seien mehr Polizisten als sonst im Einsatz. Das liege aber am Stadtfest in Papenburg.

Eingeteilt seien die Beamten auf jedes Public Viewing im Einzugsgebiet. „Wir werden in Uniform Präsens zeigen und auch einige in Zivil unter das Volk schicken“, sagt Memering. Mit Ausschreitungen rechnet er aber nicht. „Dafür liegen keine Hinweise vor.“

In Rhede ist das Public Viewing ganz in der Hand der Bayern-Fans. Es wird mit Rahmenprogramm vom Fanklub „Die Deichgrafen“ in der Gaststätte Conens organisiert. Auch in Dörpen kommen „Jogis Jungs“ auf einer LED-Wall groß raus. Dort sollen alle Partien der DFB-Auswahl sowie die Halbfinals und das Endspiel am Heimathaus übertragen werden.

Sitzplätze können reserviert werden für die Partie auf dem Papenburger Stadtfest bei Ralf Plock unter 04961/91010 und in Dörpen unter Telefon 04963/ 909614.

Alles zur EM im Online-Special auf www.noz.de/em-kick .