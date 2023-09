Prozessstart am Landgericht Mann will in Papenburg aus Notwehr mit Messer zugestochen haben Von Anke Herbers-Gehrs | 15.09.2023, 06:25 Uhr Notwehr oder versuchte Tötung – das soll jetzt am Landgericht Osnabrück geklärt werden. Symbolfoto: Anke Herbers-Gehrs up-down up-down

Versuchte Tötung durch Messerstiche in Rücken und Hals, das wird einem 25-jährigen Mann vorgeworfen. Dazu kommen noch Anklagepunkte wegen Einbrüchen und Diebstählen in Papenburger Geschäften im vergangenen Jahr. Der Prozess ist nun das Landgericht in Osnabrück gestartet.