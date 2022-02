Erneuerbare Energie FOTO: dpa Prozess gegen Landwirt Sickerwasser aus der Biogasanlage im Emsland bringt Grundwasser zum Brodeln Von Hildegard Wekenborg-Placke | 28.02.2022, 14:04 Uhr

Verunreinigtes Wasser vom Gelände einer Biogasanlage soll ein Landwirt aus dem Emsland einfach abgepumpt und in der freien Natur versickert haben lassen. Ein Gutachter sagte dazu vor dem Landgericht: „Was ich dort festgestellt habe, toppt alles, was ich in meiner ganzen Laufbahn gesehen habe.“