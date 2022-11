Kurzzeitig etwas neblig wurde es aufgrund von Pyrotechnik im Kreisel beim Media Markt. Foto: Anna Niere up-down up-down Mit Pyrotechnik und Sirenen Protestmarsch für mehr Lohn: 1500 Metaller ziehen durch Papenburg Von Christian Belling, Anna Niere und Insa Pölking | 16.11.2022, 07:38 Uhr | Update vor 48 Min.

Ihre Forderung nach acht Prozent mehr Geld haben am Mittwoch in Papenburg rund 1500 Metaller mit zwei Protestmärschen und einer zentralen Kundgebung in der Kesselschmiede untermauert.