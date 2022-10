In einer feierlichen Veranstaltung in der Stadthalle kamen alle zusammen: Geschäftsführer der Werft Bernard Meyer und Lambert Kruse, einige Mitarbeiter und insgesamt 320 geladene Gäste, die die Preisverleihung verfolgten.

Bereits zum sechsten Mal in Folge ehrte die Werft ihre Partner des Jahres. Die Grundlage für diese Auszeichnung bilde die im Rahmen des Lieferantenmanagements der Werft regelmäßig durchgeführte Lieferantenbeurteilung für die Schiffe „Celebrity Silhouette“ und „AIDAsol“, erklärte der Leiter für Einkauf und Materialwirtschaft, Ralf Sempf. Einige Lieferanten seien bei dieser Bewertung besonders positiv aufgefallen und hätten somit in diesem Jahr die Auszeichnung verdient.

Mitarbeiter aus „Einkauf und Technik“ hoben die Leistungen der Preisträger in ihrer Laudatio hervor. „Im Bereich Maschinenbau gratulieren wir der Firma GEA Ecoflex aus Sarstedt, die sich mittlerweile als Teil der Werft ansieht“, hieß es zu dieser Ehrung. Bereits zum dritten Mal erhielt die Firma „marine glazing Brombach & Gess“ aus Balingen den Titel. In der Sparte Schiffbau konnte sich die „KK GmbH“ aus Hatten durchsetzen, die in über 50 Ländern aktiv sei.

Aus Bremerhaven kommt die „Kaefer Schiffsinnenausbau GmbH“, die im Bereich Einrichtung den Titel erringen konnte. Seit über 100 Jahren gebe es diese Firma schon, die in dieser Branche kein Unbekannter sei. Die „SAM Electronics GmbH“ aus Hamburg freute sich über den Titel im Bereich der Elektrotechnik genauso wie „Blücher Metal A/S Vildbjerg“ aus Dänemark, die den Sonderpreis erhielten.

Bereits am Nachmittag informierten die Geschäftsführer der Meyer Werft über die aktuelle Situation im Kreuzfahrtmarkt und über Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und Qualität. Ralf Sempf und Klaus Lübbers, Einkaufsleiter Projekte, berichteten indes über eingeleitete Maßnahmen zur Bewältigung der anstehenden Herausforderung in der Beschaffung.