Aschendorf: Marianne Dunker hört auf „Pommes Heinzi" und „Uwe's Grill": Die Imbissküche war ihr Reich Von Christian Belling | 19.04.2023, 12:53 Uhr

Launige Chefs, wechselnde Geschmäcker der Kunden und ein abgebranntes Restaurant: Marianne Dunker hat in ihrem Berufsleben so einiges erlebt. 46 Jahre arbeitete sie in Aschendorf in der Küche - erst bei „Pommes Heinzi“, aus dem Anfang der 1990er-Jahre „Uwe‘s Grill“ hervorging.