Taschendiebe in Supermärkten im Emsland haben es vor allem auf die Geldbörsen älterer Menschen abgesehen. Symbolfoto: dpa Mutmaßliches Täter-Trio gefasst Taschendiebe machen Supermärkte im Emsland unsicher: Polizei warnt Von Gerd Schade | 04.11.2022, 09:10 Uhr

Die Zahl der Taschendiebstähle in Supermärkten im Emsland ist nach Angaben der Polizei in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Nun wurden nach diversen Taten in Discountern drei Verdächtige auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Damit endet womöglich eine Serie. Die Polizei warnt dennoch und gibt Tipps.