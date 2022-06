Die Eigentümer der Räder sollen sich bei der Polizei melden. FOTO: imago images/Tim Oelbermann (Symbolfoto) Am Deverweg aufgefunden Polizei sucht Eigentümer gestohlener Fahrräder in Papenburg Von Kristina Müller | 01.06.2022, 15:07 Uhr

Die Polizei hat am 21. Mai 2022 zwei Fahrräder am Deverweg in Papenburg sichergestellt und sucht nun nach deren Eigentümern.