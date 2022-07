Läuft aber alles nach Plan, heißt das Motto des 11. Spieltages in der 1. Kreisklasse „Gegensätze ziehen sich an“. Zum einen treffen Spitzenreiter SV Surwold und Schlusslicht Eintracht Börger (So., 15 Uhr) aufeinander. Zeitgleich kommt es zum Duell zwischen RW Heede und dem SV Langen. Beide Teams spielen momentan an ihrem Limit.

Für Heedes Trainer Hans-Hermann Andrees ist der derzeitige sechste Rang das unterste Limit. Der Übungsleiter fordert zwar nicht die Meisterschaft, aber eine gute Rolle bei der Vergabe des Titels soll seine Elf schon spielen. Anders sieht es in Langen aus. Ein Teil der Heeder Probleme sich in der aktuellen Saison zurechtzufinden, erklärt Andrees mit der abgelaufenen Spielzeit. „Letztes Jahr konnten wir noch überraschen, heute hat uns jeder auf dem Zettel“, sagt der Heeder. Nun müsse seine Elf dauerhaft mit der Favoritenrolle in die Spiele gehen. Die Rolle des überraschenden Titelkandidaten haben nun die Langener von den Rot-Weißen übernommen.

Überraschen und die rote Laterne weiterreichen will auch Börger gegen Surwold. Auf dem Zettel sieht alles danach aus, dass der schwächste Sturm weiterhin 14 Ränge Abstand auf die zweitbeste Abwehr hält. Profiteure eines Überraschungscoups der Eintracht könnten der SuS Rhede oder Sigiltra Sögel (So., 15 Uhr) sein. Der Sieger des direkten Duells wäre auf unmittelbarer Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Derweil will BW Lorup nach dem Leblos-Auftritt des vergangenen Wochenendes (0:3 gegen BW Papenburg II) wieder angreifen. Eine erneut schwache Vorstellung der Blau-Weißen wäre in Bockhorst (So., 15 Uhr) allerdings willkommen. Dort wird sehnlichst auf einen Aufbaugegner gewartet, um dem Tabellenkeller fernzubleiben.

Derweil erhofft sich Aufsteiger GW Dersum (So., 15 Uhr) in der 2. Kreisklasse den vierten Sieg in Folge. Gegner FC Fatihspor benötigt die Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Um den Anschluss geht es auch für die DJK Breddenberg-Heidbrücken. Gegen Vrees benötigt die Elf von Trainer Rainer Sick die Punkte, um der Frisia auch in der Tabelle näherzurücken und im Titelkampf mitzumischen.