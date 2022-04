Schwerer Unfall am Splitting Pkw kollidiert mit Radfahrer in Kreisel in Papenburg: Ein Verletzter Von Gerd Schade | 21.04.2022, 12:27 Uhr

In Papenburg hat sich am Donnerstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In das Unglück sind ein Auto- und ein Radfahrer verwickelt.