Interaktive Karte Essbare Pilze sammeln? Hier wird man im Emsland fündig und | 20.08.2023, 16:46 Uhr Von Thomas Pertz Anna Niere | 20.08.2023, 16:46 Uhr Nicht alle Pilze, die im Wald zu finden sind, sollten mit nach Hause genommen werden. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Pilze mögen es feucht. Dann lassen sie das Herz eines jeden Sammlers in die Höhe schießen. Jetzt beginnt die Zeit, um in den Wäldern im Emsland auf die Suche zu gehen. Ein Experte gibt Tipps, wo man besonders gut fündig wird und was man beachten sollte.