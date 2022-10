Fotovoltaik auf den Hallen der Meyer Werft wäre denkbar, sagt Jochen Zerrahn. Foto: Kristina Roispich up-down up-down Unternehmen prüft Möglichkeiten Photovoltaik auf den Dächern der Meyer Werft in Papenburg? Von Gerd Schade | 10.10.2022, 13:12 Uhr

In Zeiten der Energiekrise lotet die Meyer Werft in Papenburg Möglichkeiten der eigenen Stromversorgung aus. An Platz dürfte es nicht mangeln.