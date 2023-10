Grace Mathew, Shiji Prabhakaran, Saumya Sukumaran, Anju Surendren und Rini Jose sind aus ihrem Heimatland Indien angereist. In den ersten Tagen haben die fünf Frauen im Alter zwischen 35 und 47 Jahren ihre Unterkunft im Wohnheim bezogen und sich mit der deutschen Kultur auseinandersetzt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Krankenhauses hervor.

„Pflegekräfte aus Indien sind qualifizierte und kompetente Fachkräfte“ Marita Bäcker Pflegedirektorin

In Indien ist der Pflegeberuf keine Ausbildung, sondern ein Studium mit Diplom- bzw. Bachelor-Abschluss. „Pflegekräfte aus Indien sind qualifizierte und kompetente Fachkräfte, die unsere Mitarbeitenden auf den Stationen unterstützen werden“, so Pflegedirektorin Marita Bäcker.

Mit dem Einsatz von Pflegekräften unter anderem aus Indien, Vietnam und von den Philippinen verfolgt das Marien Hospital eine langfristige Strategie, um „Personal zu entlasten und die Gesundheitsversorgung in der Region zu stärken“, so Bäcker. Aktuell sind damit zwei philippinische Pflegekräfte, zwei philippinische Auszubildende, zwei vietnamesische Auszubildende und fünf indische Pflegekräfte beschäftigt.

Mütter arbeiten im Ausland um Familien zu versorgen

In den ersten Wochen werden die neuen Kolleginnen auf der Intensivstation, in der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie in der Inneren Medizin eingearbeitet. Alle fünf sind nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Mütter. „Sie reisen auf sich allein gestellt in ein fremdes Land, um ihre Familien zu Hause versorgen zu können.“ Das müsse schwer sein und „für uns unvorstellbar. Daher möchten wir umso mehr, dass sie sich alle im Marien Hospital und auch in Papenburg wohlfühlen“, betont Marita Bäcker in der Pressemitteilung.

Begrüßung der neuen Kräfte im Team. Foto: Marien Hospital Papenburg-Aschendorf Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die indischen Pflegekräfte sind im Marien Hospital unbefristet angestellt. Um die deutsche Anerkennung als Pflegefachkraft zu erhalten, müssen sie noch eine Kenntnisprüfung zeitnah ablegen. Eine Reise in ihre Heimat können sie – so wie alle Arbeitnehmenden – innerhalb ihres Urlaubs planen.

Der Kontakt zu den Familien wird hauptsächlich über WhatsApp (Video-Call, Nachrichten, etc.) gehalten. Das Erste, was sie zum Beispiel im Wohnheim gemacht haben, weil es dort WLAN gibt, war ihre Familien über ihre Ankunft zu informieren.

Bis sich in der Gesundheitspolitik etwas ändert, ist der Blick über den Tellerrand alternativlos, bekräftigt Pflegedirektorin Bäcker auf Nachfrage. „Im internationalen Terrain haben wir mehr Möglichkeiten und diese wollen wir nutzen.“ Es werde Wert gelegt auf seriöse und professionelle Akquise: „Das heißt wir lernen die Bewerberinnen und Bewerber im Vorfeld per Video-Chat wie bei einem Bewerbungsgespräch kennen und halten den Kontakt bis es zur Einreise kommt.“

Ausbildungsbörse am 9. November

Natürlich sei es weiterhin wichtig Anreize zu schaffen, damit viele Nachwuchskräfte einen Pflegeberuf ergreifen, so Bäcker weiter. „Dafür veranstalten wir am 9. November eine Ausbildungsbörse im Marien Hospital mit vielen Mitmachaktionen. So können Interessierte unsere Ausbildungsberufe näher kennenlernen.“