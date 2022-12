Welche Farbe soll die Pflasterung der Straße Am Stadtpark beim neuen Ems-Center haben? Die Bürger sollen mitentscheiden. Grafik: Procom up-down up-down Rot, grau oder sandbeige? Bürger sollen über Pflasterfarbe beim Ems-Center in Papenburg mitentscheiden Von Hermann Hinrichs | 02.12.2022, 14:00 Uhr

Die Straße Am Stadtpark soll im Bereich des neuen Ems-Centers grundlegend umgestaltet werden. An der Auswahl der Pflasterfarbe sollen nun auch die Bürger mitwirken - und so geht es.