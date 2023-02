Auch in Papenburg sind zum nächsten globalen Klimastreik Protestaktionen geplant. Symbolfoto: IMAGO / Manngold up-down up-down Globaler Klimastreik People for Future rufen zum Klimaprotest in Papenburg auf Von Max Brägelmann | 27.02.2023, 11:14 Uhr

Am Freitag, 3. März 2023, findet der nächste globale Klimastreik von Fridays for Future statt. Daran wollen sich auch die „People for Future Papenburg/Westoverledingen“ beteiligen und kündigen erneut Protestaktionen in Papenburg an.