Von Außen ist Patricias Brautstübchen am Hauptkanal in Papenburg noch unscheinbar. Das soll sich bald ändern. Foto: Britta Kothe Brautkleider und Abendmode „Patricias Brautstübchen" eröffnet am Hauptkanal in Papenburg Von Britta Kothe | 09.05.2023, 17:17 Uhr

Bald gibt es insgesamt drei Brautmodengeschäfte im Papenburger Stadtgebiet: Denn am Hauptkanal eröffnet in Kürze Patricias Brautstübchen. Darum hat die Inhaberin Patricia Dobelmann (28) sich für den Standort in der Fehnstadt entschieden.