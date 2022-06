Die auf der Meyer Werft in Papenburg gebaute „Disney Wish“ ist am Donnerstag an den Auftraggeber abgeliefert worden. FOTO: Christoph Assies Kreuzfahrtschiff abgeliefert Auf Meyer Werft gebaute „Disney Wish“ nimmt Kurs auf die USA und | 09.06.2022, 18:18 Uhr Von Daniel Gonzalez-Tepper Christoph Assies | 09.06.2022, 18:18 Uhr

Die Papenburger Meyer Werft hat am Donnerstag ihr 54. Kreuzfahrtschiff abgeliefert. Die „Disney Wish“ ging in Bremerhaven offiziell in den Besitz der US-Reederei Disney Cruise Line über. Wir zeigen einige Bilder von der Übergabezeremonie und von den Attraktionen an Bord.