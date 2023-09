Umleitung ausgeschildert Vollsperrungen wegen der Papenburger Meile Von Sebastian Jaspers | 07.09.2023, 14:13 Uhr | Update vor 49 Min. Aufgrund der Papenburger Meile kommt es am Samstag zu Vollsperrungen. Foto: Britta Kothe up-down up-down

Erstmalig findet am Obenende die Papenburger Meile in Papenburg statt. Deshalb richtet die Stadt am Samstag, 9. September, eine Vollsperrung ein.