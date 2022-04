FOTO: Nina Brinkmann Expertin im Bereich Neurologie Papenburger Marien Hospital bekommt eine neue Fachärztin Von Dominik Bögel | 28.04.2022, 16:04 Uhr

Zum 2. Mai tritt Esther Hessels-van der Leij die Nachfolge von Edward Gorsselink als Fachärztin für Neurologie am Marien-Hospital in Papenburg an.