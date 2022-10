In den Sing-Offs kämpft Jan Bleeker aus Papenburg am 7. Oktober 2022 um den Einzug in das Halbfinale bei „The Voice of Germany“. Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner up-down up-down Sing-Offs am 7. Oktober 2022 The Voice of Germany: Papenburger Jan Bleeker kämpft um Einzug ins Halbfinale Von Insa Pölking | 05.10.2022, 14:08 Uhr

Mit einem „Vierer-Buzzer“ ist Jan Bleeker aus Papenburg in die Castingshow „The Voice of Germany“ gestartet. Nun - einige Runden weiter - tritt er am Freitag, 7. Oktober 2022, in den „Sing-Offs“ an und kämpft somit um den Einzug ins Halbfinale.