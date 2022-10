Der Förderverein für deutsch-russische Zusammenarbeit in Papenburg wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Inna Polak muss sich rechtfertigen Papenburger Förderverein hilft in Russland - auch in Zeiten des Krieges Von Christian Belling | 13.10.2022, 10:43 Uhr

In Kaliningrad hat der Papenburger Förderverein für deutsch-russische Zusammenarbeit die Verantwortung für ein Kinderhaus und eine Grundschule. So wird die Hilfe in politisch höchst angespannten Zeiten dennoch aufrechterhalten.