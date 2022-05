Auch am Lenker wird für die Tour zum Nordkap Gepäck angebracht. Eric Meintrup steht die Vorfreude ins Gesicht geschrieben. FOTO: Susanne Risius-Hartwig Zweieinhalb Monate auf Tour Allein unterwegs: Papenburger Eric Meintrup fährt mit dem Rad zum Nordkap Von Susanne Risius-Hartwig | 19.05.2022, 14:46 Uhr

11,9 Kilo wiegt das Rad, mit dem Eric Meintrup aus Papenburg an Christi Himmelfahrt in Richtung Norden starten will. Insgesamt 8000 Kilometer hat er sich vorgenommen. Wie sich der junge Papenburger auf diese Tour vorbereitet und worauf er sich am meisten freut.