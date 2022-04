Zahlreiche Teilnehmer sind auch nach zwei Jahren Pause beim OLB-Citylauf in Papenburg an den Start gegangen. FOTO: Insa Pölking Viele Meldungen kurz vor Start OLB-Citylauf in Papenburg läuft nach Corona-Pause teilnehmerstark wieder an Von Insa Pölking | 24.04.2022, 18:07 Uhr

In der Stadt Papenburg ist am Sonntag die zwölfte Auflage des OLB-Citylaufes über die Bühne gegangen. Nach zwei Jahren Pause meldeten sich neben den 1200 vorangemeldeten Teilnehmern noch eine Vielzahl kurzfristiger Läufer an.