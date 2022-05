Bruchstelle bleibt Baustelle: Nach dem Leck in der Trinkwasserleitung an der Friederikenstraße wird ein Teil der Verbindung erneuert. FOTO: Gerd Schade Rohrbruch an Friederikenstraße Papenburg: Wasserleitung geflickt, Baustelle bleibt Von Gerd Schade | 30.05.2022, 14:17 Uhr

Nach dem erneuten Bruch der Trinkwasserleitung an der Friederikenstraße in Papenburg müssen Verkehrsteilnehmer an der betroffenen Stelle weiter mit Behinderungen rechnen.