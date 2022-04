Mit lockeren Sprüchen '"'garniert'"' der 68-jährige pensionierte Erzieher, der lange auf der Johannesburg in Surwold gearbeitet hat, seine Vorträge zur Geschichte des größten Arbeitgebers der Stadt. Und am Tag der Überführung des neuesten Luxusliners, der '"'Norwegian Jewel'"', konnte der Geschichtsinteressierte dieses Motto gleich drei Besuchergruppen erklären. Frühmorgens begann am Samstag sein Tag und um 17 Uhr führte er bereits seine dritte Gruppe über das Gelände.

Viele auswärtige Gäste sind darunter. Aber auch etliche bekannte Gesichter, denn viele Papenburger buchen regelmäßig eine Führung durch den Papenburger Vorzeigebetrieb. So haben allein am vergangenen Samstag nach Auskunft von Moritz Luft, Geschäftsführer der Papenburger Fremdenverkehrs GmbH, gut 2000 Einheimische und Touristen der '"'Jewel'"'-Überführung eine Werftführung gebucht. Entsprechend voll ist es auf der Besucherterrasse- eine Gruppe nach der anderen schaut den einführenden Film über die Firmengeschichte, schlängelt sich durch diverse Ausstellungsstücke und wagt einen ersten Blick auf das bereits im neuen Dock entstehende Luxusschiff '"'Pride of Hawaii'"'.

Und Bernhard Nee unterhält seine Gäste weiter mit lockeren Sprüchen und unzähligen Informationen. Nur eines gelingt ihm trotz aller Überzeugungsversuche denn doch nicht - ein neues Schiff will an diesem Tag kein Besucher in Auftrag geben. Bei Preisen von bis zu 400 Millionen Euro verwundert dies jedoch nicht wirklich. '"'Dabei müssen sie nur zehn Prozent anzahlen, dann fünf weitere Raten und der Rest wird erst bei der Auslieferung fällig'"', wagt Nee einen letzten Versuch.

Er selbst ist über Umwege zu den Meyer-Führungen gestoßen. Seit sieben Jahren führt er bereits Gäste über die Von-Velen-Anlage. '"'Dort wurde ich immer nach Meyer gefragt und konnte viele Fragen nicht beantworten. Das hat mich gewurmt und so habe ich einen VHS-Kurs zu diesem Thema besucht'"'. Heute führt der Pensionär mit wachsender Begeisterung über die Werft und die Von-Velen-Anlage, macht Stadtrundfahrten und betreut VIP-Führungen - eben das volle touristische Programm.