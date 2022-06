Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Papenburg Vorfahrt missachtet: Motorradfahrer schwer verletzt 23.04.2010, 12:26 Uhr

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet hat, ist ein 54-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag in Papenburg schwer verletzt worden. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt.