Auch in diesem Jahr soll es wieder Musik aus dem Kanu geben. FOTO: LGS gGmbH Jeder Monat mit neuem Thema „Maritime Meile“ kehrt zurück an den Hauptkanal in Papenburg Von Anna Niere | 06.05.2022, 08:37 Uhr

Die Veranstaltungsreihe „Maritime Meile“ in Papenburg startet am Samstag 14. Mai 2022 mit lokalen Aussteller und Musiker. Bis in den November wird jeweils an einem Samstag im Monat die Maritime Meile mit wechselnden Themen am Hauptkanal stattfinden.