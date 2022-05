Für eine 65-jährige Frau in Weener kam nach einem Kohlenmonoxid-Ausbruch am vergangenen Sonntagabend jede Hilfe zu spät. FOTO: Bruins Fälle in Papenburg, Weener und Osnabrück Darum ist Kohlenmonoxid so gefährlich Von Steffen Busemann | 04.05.2022, 14:55 Uhr

Nach zuletzt gleich drei Ausbrüchen von Kohlenmonoxid in Häusern unter anderem in Papenburg erklären wir, warum das Gas für Menschen so gefährlich ist und wie man sich schützen kann.