Einkaufszentrum wird modernisiert TK Maxx eröffnet Filiale im Dever-Park in Papenburg Von Christian Belling | 04.07.2023, 06:31 Uhr | Update vor 32 Min. Seit mittlerweile mehr als zwei Jahren gleicht der Dever-Park einer Großbaustelle. Der groß angelegte Umbau des Einkaufszentrum soll jetzt aber in die finale Phase gehen. Foto: Christian Belling

Der groß angelegte Umbau des Dever-Parks in Papenburg geht in die finale Phase. Mit TK Maxx wird am Donnerstag ein neuer Mieter in dem Einkaufszentrum seine Filiale öffnen.