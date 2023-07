Den Heidenheimer Torschützen Jan-Niklas Beste im Arm, die Kamera in der rechten Hand: Tim Janssen (links) jubelt nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Foto: Kevin Damrose / 1. FC Heidenheim up-down up-down Ein Papenburger in der Bundesliga Fußball: Was Tim Janssen mit dem Aufstieg des 1. FC Heidenheim zu tun hat Von Matthias Herzog | 04.07.2023, 17:44 Uhr

In die Beletage des deutschen Fußballs hat es Tim Janssen aus Papenburg mit dem 1. FC Heidenheim geschafft. Welchen Anteil hat er daran und worauf freut er sich in der Bundesliga am meisten?