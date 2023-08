Provisorische Zufahrt geplant Straße am Ems-Center in Papenburg wird neu gestaltet - und gesperrt Von Christian Belling | 04.08.2023, 12:01 Uhr Am Montag, 7. August, sollen die Arbeiten für die Neugestaltung der Straße „Am Ems-Center“ aufgenommen werden. Foto: Christian Belling up-down up-down

Im November 2023 soll das neue Ems-Center in Papenburg öffnen. Im Zuge dessen wird auch die Straße am Einkaufszentrum neu gestaltet. Die Arbeiten starten am Montag, 7. August. Eine Sperrung ist erforderlich.