Badesee als Ausweichmöglichkeit Stadt Papenburg hat Ersatz für geschlossenes Freibad gefunden Von Hermann Hinrichs | 08.07.2022, 12:08 Uhr

Schwimmer müssen in diesem Sommer in Papenburg auf das Freibad verzichten. Nun hat die Stadtverwaltung zumindest teilweise Abhilfe geschaffen: In einem See soll nun an drei Tagen in der Woche Schwimmen unter Aufsicht möglich sein.