Bis zum Sommer soll im Industriehafen Nord die nutzbare Spundwandlänge um 775 Meter erweitert und so verdoppelt werden. Im Hintergrund ist die Soda-Brücke zu sehen. Foto: Christian Belling Direkte Anbindung ans Wasser Papenburg schafft im Industriehafen mehr Platz für Unternehmen Von Christian Belling | 03.02.2023, 11:41 Uhr

Unternehmer tummeln sich bereits am potenziell neuen Betriebssitz - ein gutes Zeichen dafür, dass ein Bedarf an Industrie- und Gewerbeflächen da ist. So ist es beim ersten Rammschlag zur Erweiterung des Industriehafens Nord in Papenburg gewesen.