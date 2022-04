Default Bild FOTO: Archiv Papenburg Rudi Carells laufendes Band lässt grüßen 15.11.2007, 23:00 Uhr

"Hier geht es auch in den Herbst- und Wintermonaten zu wie bei Rudi Carell: Arbeit am laufenden Band", erklärt Hans Haneburger und setzt seine Arbeit am Tanklöschfahrzeug (TLF) 15 fort. Die Arbeitsgruppe des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Aschendorf hat vor allem in dieser Zeit viel zu tun, denn es gilt, die Oldtimerfahrzeuge winterfest zu machen.